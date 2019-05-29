Работа со старшим поколением: как правительство Кировской области поднимает демографический уровень региона?

СЕГОДНЯ 18:40 2019-05-29T18:40:52+03:00

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Поднять демографический уровень Кировской области, по мнению регионального правительства, можно благодаря национальному проекту «Демография». В него входит сразу несколько приоритетных направлений: финансовая поддержка семей при рождении детей, создание в области условий для дошкольного образования и мест занятости для матерей, популяризация спорта, повышение общественного здоровья и проект «старшее поколение».

В его рамках в Кировской области появляются новые кабинеты паллиативной помощи и выездные бригады патронажной помощи. Кроме того, правительство нацелено на «воспитание» пожилых людей, чтобы они не забывали проходить профосмотры. Таким образом, в регионе повышается количество трудоспособных кировчан старшего поколения.

- Сегодня пожилые люди могут пройти дополнительное профессиональное обучение и продолжить работать, - пояснила Ольга Юрьевна. - Так, на данный момент в регионе 300 человек завершили обучение, и 36 из них уже приступили к работе.

Также в регионе организована системная поддержка маломобильных пожилых граждан. Созданы дружины здоровья, которые предлагают людям медицинскую и иную помощь. Проект был запущен пару месяцев назад и пока действует лишь в нескольких районах. В ближайшее время дружины здоровья и организация долгосрочной помощи пожилым людям будут организованы и в самом Кирове уже на постоянной основе.

Однако после доклада Ольги Шулятьевой у депутатов остались вопросы: почему правительство не ведет работу в сфере информирования? Так, многие из пожилых горожан не знают, что если с ними что-нибудь случится, то медики смогут о них позаботиться и доставить их в больницу без вреда здоровью. Напомним, что в июне этого года в Кировскую область завезут 34 грузовых автомобиля, предназначенных для перевозки маломобильных граждан старше 65 лет.

- На телевидении пропагандируют все что угодно, от лекарств до презервативов, но не работу правительства, - отметил один из депутатов. - Значит вы ничего не делаете? Значит есть пробелы?

- Пробела нет, - заключила Ольга Юрьевна. - Этим направлением мы занимаемся недавно. В ближайшее время будут сняты видеоролики, посвященные этой сфере. Их пустят по телевидению. Информирование населения идет, но мы предпочитаем не говорить о будущем, а отчитываться по факту о проделанной работе.

ИСТОЧНИК KP.RU