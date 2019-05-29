МЧС объявило в Кировской области метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 16:23 2019-05-29T17:27:42+03:00

Кировчанам рекомендуют воздержаться от прогулок во время грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе будут бушевать грозы и шквалистый ветер

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Кировчан предупреждают, что 30 мая 2019 года в регионе могут пройти грозы, кратковременные дожди, град, и сопровождаться все будет шквалистым ветром. Порывы могут достигать 21 метра в секунду.

ГУ МЧС России по Кировской области просит воздержаться от прогулок по улице в такую погоду. А также в случае ЧП и катастроф звонить по единому номеру спасательных служб: 112.

По прогнозу сайта rp5.ru, дожди могут начаться во второй половине дня. Температура воздуха днем прогреется до +26 градусов. А вечером опустится до +19 градусов. Дождливая и теплая погода продержится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU