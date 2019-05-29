В Кировской области средний размер долга по алиментам у мужчин - 238 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-05-29T14:15:42+03:00

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Больше всего должников по алиментам живет в Кирове. Это объясняется просто: областной центр - самый населенный пункт. В тройке «лидеров» по долгам - города Слободской и Кирово-Чепецк.

Еще один очевидный факт: большая часть должников - мужчины. Хотя 20% от общего числа - все же дамы. Средний возраст мужчин-должников - 40 лет, женщин - 43.

- Как бы трагично это ни звучало, тем не менее средняя сумма задолженности у мужчин составляет 238 тысяч рублей, а вот средний «женский» долг своим детям - 335 тысяч, - сообщает ФССП по Кировской области. - Максимальные размеры задолженности у должницы - жительницы Октябрьского района города Кирова - 2,4 миллиона рублей, у мужчины-должника из Слободского - 3 миллиона рублей.

Чуть больше половины должников (53%) работают.

ВАЖНО

В крупных городах в отношении неплательщиков чаще всего применяются меры принудительного взыскания, такие как ограничение на выезд из РФ, ограничение пользования спецправом и арест имущества. Так, например, в Слободском все без исключения должники по алиментам не смогут выехать за границу, в Вятских Полянах, Омутнинске и Кирово-Чепецке каждый из неплательщиков не может пользоваться правом управления транспортным средством. Наибольшая концентрация должников, привлеченных к административной и уголовной ответственности, также отмечается в отделах судебных приставов по городу Кирову.

ИСТОЧНИК KP.RU