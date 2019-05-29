2019-05-29T11:52:05+03:00
Общество

«Меня это не оскорбляет»: глава администрации о надписях на заборе в Кирове

Илья Шульгин сообщил, что подобные надписи не изменят его отношение к работе
Анна КРЮКОВА
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Глава администрации пояснил, что знает, кто оставляет такие надписи на заборахГлава администрации пояснил, что знает, кто оставляет такие надписи на заборахФото: Анна КРЮКОВА
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Во вторник, 28 мая, сити-менеджер Илья Шульгин рассказал о своем отношении к оскорбляющим надписям в его адрес. На днях такие появились на стенах и заборах в районе перекрестка улиц Горбачева и Свободы, на улице Ленина и Профсоюзной.

- Если говорить об оскорблении меня персонально, то человека невозможно оскорбить, пока он сам не оскорбится, - отметил глава администрации. - Меня это не оскорбляет, меня это удивляет, потому что очевидно, что есть гораздо лучшее применение той энергии, которая движет этими людьми.

Надписи появились сразу же на нескольких улицах города. Фото: телеграм-канал «Строим Киров»

Надписи появились сразу же на нескольких улицах города. Фото: телеграм-канал «Строим Киров»

Также Илья Вячеславович добавил, что понимает, кто оставляет такие надписи. Но в любом случае он продолжит выполнять свою работу, менять город к лучшему. По словам сити-менеджера, если людям будет приятнее жить в Кирове, тогда и оскорбления с заборов, вероятно, исчезнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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