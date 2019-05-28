2019-05-28T15:43:40+03:00
Общество

«Нашли записку с просьбой не искать его»: в Кировской области всю ночь разыскивали 72-летнего пенсионера

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Мужчину нашли живым недалеко от деревниМужчину нашли живым недалеко от деревниФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В субботу, 25 мая, в полицию обратился взволнованный житель Кировской области. Он пояснил, что в поселке Зенгино в неизвестном направлении ушел из дома его 72-летний отец. Родственникам пожилой мужчина оставил записку с просьбой не искать его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

- Незамедлительно был поднят личный состав, проводились поисковые мероприятия, опрашивались родные и знакомые пенсионера, - сообщили в ведомстве. - Также на помощь пришли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Пожилого мужчину искали всю ночь. Пенсионера обнаружили около 04.00 утра живым и невредимым около деревни Обжерино. Жителя опросили и доставили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День города 12 июня 2019 года в Кирове: какие улицы перекроют?
Киров: «Алые паруса» всегда на связи благодаря «Ростелекому»
Роскомнадзор: у МегаФона самая мощная сеть 4G
В Афанасьевском районе отец и трое детей из Пермского края попали в аварию
Кировэнерго напоминает о правилах электробезопасного поведения
3,8 миллиарда рублей задолжали кировчане за тепло
«Это оптимальные сроки»: капитальный ремонт в драмтеатре закончится к 2024 году
Северную часть Кирова на пять дней отключат от горячей воды
Суд постановил взыскать с «Вятжилсервиса» 48 миллионов рублей
Пожарные расчеты УФСИН спасли двухквартирный дом в Речном от пожара
Кировчане задолжали за газ миллиард рублей
В Вятском государственном университете стартовал «Urban-Challenge»
«Ростелеком» отменил плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
18-летний водитель иномарки снял и украл аккумулятор из «семерки»
Вывоз ТБО по-немецки: новый мусоровоз на базе «Мерседес»
«Роста задолженности нет»: руководство Сосновского судостроительного завода не выплатило работникам 37,3 миллиона рублей
В Котельниче разрушился незаконно построенный дом
За год стоимость льготной путевки в детский лагерь увеличилась на 600 рублей
Полмиллиона рублей на тушение 45,2 гектара леса: в облправительстве отчитались о начале пожароопасного сезона
В Кирово-Чепецке пропала обезьяна из контактного зоопарка
«Собирал каждый день после работы»: умелец построил из дров причудливый трактор