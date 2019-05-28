«Нашли записку с просьбой не искать его»: в Кировской области всю ночь разыскивали 72-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-28T15:43:40+03:00

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В субботу, 25 мая, в полицию обратился взволнованный житель Кировской области. Он пояснил, что в поселке Зенгино в неизвестном направлении ушел из дома его 72-летний отец. Родственникам пожилой мужчина оставил записку с просьбой не искать его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

- Незамедлительно был поднят личный состав, проводились поисковые мероприятия, опрашивались родные и знакомые пенсионера, - сообщили в ведомстве. - Также на помощь пришли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Пожилого мужчину искали всю ночь. Пенсионера обнаружили около 04.00 утра живым и невредимым около деревни Обжерино. Жителя опросили и доставили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU