«Нашли записку с просьбой не искать его»: в Кировской области всю ночь разыскивали 72-летнего пенсионера
В субботу, 25 мая, в полицию обратился взволнованный житель Кировской области. Он пояснил, что в поселке Зенгино в неизвестном направлении ушел из дома его 72-летний отец. Родственникам пожилой мужчина оставил записку с просьбой не искать его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.
- Незамедлительно был поднят личный состав, проводились поисковые мероприятия, опрашивались родные и знакомые пенсионера, - сообщили в ведомстве. - Также на помощь пришли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Пожилого мужчину искали всю ночь. Пенсионера обнаружили около 04.00 утра живым и невредимым около деревни Обжерино. Жителя опросили и доставили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU