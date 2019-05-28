2019-05-28T11:05:05+03:00
Недвижимость

Вывоз ТБО по-немецки: новый мусоровоз на базе «Мерседес»

Автомобиль может за раз вывезти более двадцати контейнеров отходов
Елизавета Захарова
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Немецкий мусоровоз уже прибыл в Киров. Фото: regoperator.kirov.ruНемецкий мусоровоз уже прибыл в Киров. Фото: regoperator.kirov.ru
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В Киров прибыл новый мусоровоз марки «Мерседес». Пока машина стоит на базе «КДУ-3» и проходит государственную регистрацию, но в ближайшее время она встанет на линию в Кирове и пригороде. Об этом сообщил региональный оператор.

- Эта модель мусоровоза с задней загрузкой, которая позволяет вывозить отходы из евроконтейнеров и бункеров «восьмитонников», установленных в городе Кирове и части близлежащих населенных пунктов, в том числе в садовых товариществах, - пояснил директор компании-перевозчика Вячеслав Вылегжанин.

Машина оборудована портальным механизмом, что позволит загружать и крупногабаритные отходы. Объемы вывоза мусора немецкой техникой в разы больше: так, если полностью загрузить шесть мусоровозов от «Мерседеса», то они смогут вывезти 140 кубометров ТБО - более 130 стандартных контейнеров.

Напомним, что в 2019 году компания-перевозчик уже закупила 19 единиц спецтехники: 10 мусоровозов на базе автомобиля «Scania», 2 - на базе МАЗа, 5 - на базе КамАЗа, 2 - на базе ГАЗа. Машины работают на территории Кирова и в ряде районов области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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