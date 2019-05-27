«Собирал каждый день после работы»: умелец построил из дров причудливый трактор

СЕГОДНЯ 17:48 2019-05-27T17:51:38+03:00

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Уже несколько дней подряд в пабликах обсуждают фотографию деревянного автомобиля, который соорудил один из местных умельцев Котельничского района. Сергей Огородов живет в селе Козловаж и уже 35 лет работает трактористом.

Время от времени 53-летний мужчина мастерит необычные изделия. К примеру, в 2017 году он установил во дворе своего дома гнездо с аистами. А в этом году житель решил удивить соседей трактором, собранным из дров.

Сергей Огородов долгие годы работает трактористом. Фото: vk.com

Я сам тракторист, и внук у меня очень любит тракторы, - пояснил умелец. - Даже первое слово, которое он произнес, было - «трактор». Вот я и решил сделать такой автомобиль из дров. Собирал его в течение двух-трех дней после работы. Ушло на трактор примерно три кубометра дров.

В 2017 году умелец соорудил на своем участке гнездо с аистами. Фото: vk.com

Однако результат стоит своих усилий. Изобретение поднимает жителям села настроение. По словам Сергея Евгеньевича, люди часто останавливаются рядом с трактором, чтобы рассмотреть его и сфотографировать. Да и в соцсетях умельца подбадривают и даже просят провести мастер-класс по сборке такого автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU