Росгвардейцы задержали кировчан, искавших «закладку» с наркотиками
Молодые люди купили запрещенное вещество через интернет
Вещество отправили на исследованиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 22 мая, сотрудники Росгвардии патрулировали лесополосу в районе Нововятска. Около 19.00 часов они заметили двух молодых людей, которые что-то искали под деревом и периодически смотрели на экран телефона. Увидев росгвардейцев, они попытались скрыться. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области.
Граждане попытались скрыться, - пояснили в управлении. - Молодых людей задержали. Они рассказали, что купили наркотическое вещество через Интернет для употребления.
Наркотик у 27-летних граждан изъяли и отправили на исследование. Правонарушителей передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU