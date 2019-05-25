В воскресенье в Кирове пройдет фестиваль колокольного звона «Малиновый звон на Вятке»

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-25T14:52:16+03:00

Он проводится в нашем регионе во второй раз

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Все желающие послушать переливы колокольного звона завтра, в воскресенье, 26 мая 2019 года, могут придти к Свято-Серафимовскому собору города Кирова. Фестиваль проводится в нашем регионе во второй раз. Организаторы - управление культуры администрации города Кирова совместно с миссионерским отделом Вятской епархии Русской православной церкви и Детской школой искусств «Пастораль».

В программе фестиваля выступления звонарей, инструментальных ансамблей, оркестра под колокола; также на территории собора будет проходить пленэр.

- Участники специальной номинации «Звени, моя Вятка, звени, моя Русь!» представят жюри произведение (вокальное, литературное, инструментальное), которое может исполняться в сопровождении колоколов. В качестве члена жюри приглашен звонарь Московского Кремля и Храма Христа Спасителя Константин Мишуровский (г. Москва), - сообщают в Вятской епархии.

ВАЖНО

К участию в фестивале приглашаются все желающие. Праздник состоится 26 мая 2019 года в 12.00 при Свято-Серафимовском соборе (ул. Урицкого, 25).

ИСТОЧНИК KP.RU