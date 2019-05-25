2019-05-25T14:06:40+03:00
Общество

Уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов принял участие в открытом форуме прокуратур ПФО

Главный вопрос, который подняли в ведомстве – защита трудовых прав граждан
Алена ЗАЙЦЕВА
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Александр Панов принял участие в открытом форуме прокуратур ПФО. Фото: прокуратура Кировской областиАлександр Панов принял участие в открытом форуме прокуратур ПФО. Фото: прокуратура Кировской области
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Интерактивный открытый форум прокуратур Приволжского федерального округа состоялся на этой неделе в Нижнем Новгороде. От Кировской области в дискуссионном блоке «Взаимодействие уполномоченных органов власти, правоохраны, общественности и прокуратуры в целях обеспечения комплексного подхода к реализации прав граждан на своевременное получение вознаграждение за труд» выступил Уполномоченный по защите прав человека в Кировской области Александр Панов.

В Нижнем Новгороде под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева состоялся межрегиональный интерактивный открытый форум прокуратур Приволжского федерального округа.

В работе форума, проходившего по инициативе и с участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Сергея Зайцева, приняли участие:

- представители управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;

- Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации;

- руководители и представители 14 прокуратур субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ;

- руководители представители 14 субъектов Приволжской транспортной прокуратуры;

- руководители и представители региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления;

- территориальных органов Министерства внутренних дел России, Следственного комитета, Росреестра, Федеральной службы судебных приставов, уполномоченные по защите прав человека в регионах Приволжья.

Главной темой стал вопрос защиты трудовых прав граждан.

- В целом по округу в первом квартале текущего года только мерами прокурорского реагирования уже удалось погасить долги по зарплате в размере 1 млрд. 140 млн. рублей, что почти на 150 млн. рублей больше чем в аналогичном прошлогоднем период, - со ссылкой на приведенные на форуме данные сообщает прокуратура Кировской области. - Во взаимодействии с органами контроля прокурорами в первом квартале 2019 года выявлена латентная задолженность на сумму порядка 1,62 млрд. рублей. В результате принимаемых мер с начала года общий размер задолженности в Приволжье уменьшился в 1,3 раза, во столько же сократилось число работников, права которых были нарушены.

Сотрудники ведомств обменялись успешным опытом работы в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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