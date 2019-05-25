В воскресенье в Кирове потеплеет до +17 градусов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-05-25T13:28:25+03:00

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Согласно прогнозу сайта rp5.ru, завтра в Кировскую область придет долгожданное весеннее тепло. Если в субботу, 25 мая 2019 года, температура воздуха не поднимется выше +13 градусов. А ночью – не выше +8 градусов. То завтра, в воскресенье, 26 мая 2019 года, днем ожидается потепление до +17 градусов днем и ночью до +12 градусов. Ветер южный и юго-западный с порывами до 17 метров секунду. Ночью может пойти небольшой дождь.

В понедельник, 27 мая, и вторник, 28 мая, днем ожидается до +20, ночью до +14.

В среду, 28 мая, днем до +20 а ночью до +18. И уже в четверг днем в город вернется жара – днем до +27 градусов, ночью до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU