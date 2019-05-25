2019-05-25T12:21:47+03:00
Общество

Из-за аварийного состояния закрыли проход по мосту между Малмыжем и селом Савали

Об этом сообщила районная администрация
Алена ЗАЙЦЕВА
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Навесной мост через реку Шошма был открыт в 2000 году. Фото: администрация Малмыжского районаНавесной мост через реку Шошма был открыт в 2000 году. Фото: администрация Малмыжского района
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Мост, который в народе называют «козий», соединяющий напрямую районный центр Малмыж и одно из самых крупных сел района Савали, закрыли из-за аварийного состояния. Об этом уведомила администрация района на официальном сайте. Пешеходам запрещено ходить по навесному мосту через реку Шошма с 22 мая.

Мост был построен еще в 2000 году. На открытии присутствовал губернатор Сергеенков. С момента открытия сооружение капитально не ремонтировали. Проезд для авто запретили уже давно. А вот пешеходы сокращали себе путь из Малмыжа в Савали и обратно. Теперь пешеходам придется делать значительный крюк – по дороге. Асфальтированный путь до Савалей составляет примерно 10 километров. Дорога через мост сокращала его примерно километров на пять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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