На Некрасова пожар в общежитии приехало тушить восемь пожарных расчетов
На данный момент на месте еще работают спасатели
В подвале общежития что-то горит. Пожарные ищут очаг возгорания. Фото: Татьяна НАБОКИХ
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Сегодня утром, примерно в 9.30 на пульт дежурному поступил сигнал о том, что в общежитии на Некрасова , 34 из подвала валит дым. На место прибыли восемь пожарных расчетов.
Пожар начался утром в районе Дружбы. Фото: Татьяна НАБОКИХ
Как рассказали «Комсомолке» в ОНДПР по городу Кирову, на данные момент спасатели еще работают. В подвале здания сильное задымление. Идет работа по локализации очага возгорания. Жильцов не эвакуировали.
В подвале сильное задымление. Но жильцов пока не эвакуировали. Фото: Татьяна НАБОКИХ
ИСТОЧНИК KP.RU