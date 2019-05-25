2019-05-25T11:59:31+03:00
Происшествия

На Некрасова пожар в общежитии приехало тушить восемь пожарных расчетов

На данный момент на месте еще работают спасатели
Алена ЗАЙЦЕВА
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В подвале общежития что-то горит. Пожарные ищут очаг возгорания. Фото: Татьяна НАБОКИХВ подвале общежития что-то горит. Пожарные ищут очаг возгорания. Фото: Татьяна НАБОКИХ
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Сегодня утром, примерно в 9.30 на пульт дежурному поступил сигнал о том, что в общежитии на Некрасова , 34 из подвала валит дым. На место прибыли восемь пожарных расчетов.

Пожар начался утром в районе Дружбы. Фото: Татьяна НАБОКИХ

Пожар начался утром в районе Дружбы. Фото: Татьяна НАБОКИХ

Как рассказали «Комсомолке» в ОНДПР по городу Кирову, на данные момент спасатели еще работают. В подвале здания сильное задымление. Идет работа по локализации очага возгорания. Жильцов не эвакуировали.

В подвале сильное задымление. Но жильцов пока не эвакуировали. Фото: Татьяна НАБОКИХ

В подвале сильное задымление. Но жильцов пока не эвакуировали. Фото: Татьяна НАБОКИХ

ИСТОЧНИК KP.RU

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