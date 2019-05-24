Беременная кировчанка отправилась на год в колонию общего режима

24 Май 18:29 2019-05-24T19:03:15+03:00

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В зале Первомайского районного суда 35-летнюю беременную женщину взяли под стражу. Из суда она отправится сначала в СИЗО, а потом на год в колонию общего режима. Суд учел как смягчающее обстоятельство то, что она находится на пятом месяце. Но все же принял решение – реальное лишение свободы. Ибо дама уже не первый раз попадает за решетку по одной и той же статье – «Умышленное причинение вреда здоровью». Первый раз мать шестерых детей попала за то, что порезала своего бывшего мужа. Тогда статью квалифицировали как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина отсидела и вышла в ноябре прошлого года. Но как только вышла, сразу совершила два преступления - одно на территории Куменского района. Второе – в Кирове. В Куменском районе она напала на как-то местного жителя, а в Кирове – снова на бывшего мужа. И там и здесь ее судили за «Умышленные причинения легкого вреда здоровью».

- В ходе рассмотрения уголовного дела в суде выяснилось, что женщина находится на 5 месяце беременности, - сообщает подробности прокуратура Первомайского района. - Данное обстоятельство было учтено в качестве смягчающего. Однако, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимой без изоляции ее от общества, поскольку ранее гражданка была лишена родительских прав в отношении шестерых малолетних сыновей, имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Беременных женщин, которые получили реальные сроки, направляют в специальные колонии, где созданы условия для совместного проживания с ребенком, - комментирует юрист Ярослав Михайлов. - Таких в России всего тринадцать.

Условия содержания матерей с малолетними детьми в местах лишения свободы регламентировано ст. 100 УИК:

1. В исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребенка. В домах ребенка исправительных учреждений обеспечиваются условия, необходимые для нормального проживания и развития детей. Осужденные женщины могут помещать в дома ребенка ИУ своих детей в возрасте до трех лет, общаться с ними в свободное от работы время без ограничения. Им может быть разрешено совместное проживание с детьми.

2. С согласия осужденных женщин их дети могут быть переданы родственникам или по решению органов опеки и попечительства иным лицам, либо по достижении детьми трехлетнего возраста направлены в соответствующие детские учреждения.

3. Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка исправительного учреждения, исполнилось три года, а матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более года, администрация ИУ может продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до окончания срока отбывания наказания матерью.

4. Осужденные беременные женщины и осужденные кормящие матери могут получать дополнительно продовольственные посылки и передачи в количестве и ассортименте, определяемых медицинским заключением. Осужденные беременные женщины, осужденные женщины во время родов и в послеродовой период имеют право на специализированную помощь».

А ТАКЖЕ

1. В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется специализированное медицинское обслуживание и устанавливаются повышенные нормы питания и вещевого обеспечения, определяемые Правительством Российской Федерации.

2. Не допускается ограничение продолжительности ежедневных прогулок беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей.

3. К беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, не может быть применено в качестве меры взыскания водворение в карцер.

4. В случае необходимости администрация места содержания под стражей может возбуждать в установленном законом порядке ходатайство о временной передаче ребенка родственникам или иным лицам либо в детское учреждение”.

5. Окна камер, где содержатся беременные женщины и женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, оборудуются металлическими решетками без жалюзи.

ИСТОЧНИК KP.RU