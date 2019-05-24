2019-05-24T16:35:42+03:00
Общество

Наторговали на 12 млн рублей: должностных лиц двух крупных кировских компаний обвиняют в мошенничестве

Одна из них учреждена министерством имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области
Евгений ДЕМИХОВ
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Поставки стройматериалов не прекращались несмотря на задолженностиПоставки стройматериалов не прекращались несмотря на задолженностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Девять месяцев компания АО «Чимбулатский карьер» поставляла щебень и известь ООО «Сити-Град», которая в свою очередь, продавала их. Между компаниями был заключен дилерский договор, по которому «получатель товара» выплатил только два миллиона.

- Ежемесячно задолженность организации увеличивалась, - уточнили в СУ СКР по Кировской области. - Она достигла 12 миллионов рублей. Однако поставки не прекратились.

В результате таких нарушений учредителю АО - министерству имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области, - был причинен ущерб. Сейчас следователи выясняют, кто и на что тратил деньги, полученные от реализации стройматериалов.

По факту совершения мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Обе организации проверяют. Виновному грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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