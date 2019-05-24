Наторговали на 12 млн рублей: должностных лиц двух крупных кировских компаний обвиняют в мошенничестве
Девять месяцев компания АО «Чимбулатский карьер» поставляла щебень и известь ООО «Сити-Град», которая в свою очередь, продавала их. Между компаниями был заключен дилерский договор, по которому «получатель товара» выплатил только два миллиона.
- Ежемесячно задолженность организации увеличивалась, - уточнили в СУ СКР по Кировской области. - Она достигла 12 миллионов рублей. Однако поставки не прекратились.
В результате таких нарушений учредителю АО - министерству имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области, - был причинен ущерб. Сейчас следователи выясняют, кто и на что тратил деньги, полученные от реализации стройматериалов.
По факту совершения мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Обе организации проверяют. Виновному грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU