2019-05-24T13:42:21+03:00
Происшествия

Депутат, попавшийся пьяным за рулем, отработает 160 часов обязательных работ

Помимо депутатского кресла, его лишили прав
Алена ЗАЙЦЕВА
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Депутата поймали пьяным за рулем во второй разДепутата поймали пьяным за рулем во второй разФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Органы местного самоуправления села Лойно Верхнекамского района должны определить своему бывшему коллеге место, где он будет отрабатывать 160 часов – дворником, маляром, благоустраивать территорию. Именно такое наказание назначил суд бывшему депутату сельской думы после того, как выслушал все доказательства уголовно дела по ст.264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения». Дело в том, что его уже ловили пьяным за рулем. Это было повторное нарушение ПДД. Помимо обязательных работ бывшего народного избранника лишили прав и два года запретили работать там, где нужно управлять авто.

Машину депутата остановили сотрудники ГИБДД в ночь на 24 февраля. На требование местных полицейский пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина ответил отказом. В итоге его отправили в больницу. Результат – машину мужчина вел в изрядном подпитии, что категорически запрещено законом РФ.

- На основе собранных следователями доказательств, согласившись с мнением государственного обвинителя прокуратуры Верхнекамского района, суд вынес мужчине приговор и назначил наказание в виде 160 часов обязательных работ, - сообщает СУ СК РФ по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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