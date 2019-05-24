2019-05-24T13:13:23+03:00
Общество

Мебельная фабрика Кирово-Чепецка до ноября обязана высадить 5,8 гектара леса

Исполнение решения суда на контроле прокуратуры
Алена ЗАЙЦЕВА
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Саженцами сосны сотрудники компании обязаны засадить 5,8 гектаров до 1 ноябряСаженцами сосны сотрудники компании обязаны засадить 5,8 гектаров до 1 ноябряФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Мебельная фабрика из Кирово-Чепецка на мебельном рынке не первый год. Компания арендует участки для лесозаготовки, чтобы впоследствии сделать мебель – кухонную, для дома, фасады. Однако, компания забыла о том, что после использования делянки ее нужно привести в порядок и засадить саженцами – то есть провести лесовосстановительные мероприятия.

Был проверен участок на площади 5,8 гектаров. И установлено, что на делянке не высажены саженцы сосны, хотя вырубка проводилась в прошлом году.

- Прокурор обратился в суд с исковым заявлением по устранению нарушений законодательства о лесопользовании ООО «Вятка-Мебель», - прокомментировали «Комсомолке» в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Суд обязал компанию до 1 ноября 2019 выполнить лесовосстановительные мероприятия по дополнению лесных культур в объеме 5,8 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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