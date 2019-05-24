2019-05-24T12:58:10+03:00
Общество

Забыл «обрез» в такси: пьяный кировчанин устроил стрельбу на улице и попал в окна жилого дома

В полиции он сказал, что нашел ружье
Евгений ДЕМИХОВ
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За хранение оружия мужчину могут отправить в колониюЗа хранение оружия мужчину могут отправить в колониюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Водитель такси нашел на заднем сиденье своего авто обрез охотничьего ружья. С ним он приехал в полицию и рассказал, как оружие оказалось в машине.

- В одиннадцать вечера он ожидал пассажира в одном из дворов Кирова, в этот момент в машину подсели двое, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Таксист отказал им, ссылаясь на то, что ждет пассажира. Мужчины ретировались, оставив на заднем сиденье ружье.

В это же время жильцы дома, где таксист отказал двоим мужчинам, обратились в полицию: кто-то выбил стекло в квартире на седьмом этаже. Сотрудники МВД, осмотрев место происшествия, увидели пулю в потолке.

По факту незаконного хранения завели уголовное дело по статье 222. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет.

Подозреваемого нашли быстро. Им оказался 45-летний кировчанин. В тот вечер он в компании друзей употреблял «горячительное». В разгар веселья ему захотелось пострелять, что он и незамедлительно сделал.

Как признался мужчина, обрез ружья он нашел задолго до инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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