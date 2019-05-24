Забыл «обрез» в такси: пьяный кировчанин устроил стрельбу на улице и попал в окна жилого дома
Водитель такси нашел на заднем сиденье своего авто обрез охотничьего ружья. С ним он приехал в полицию и рассказал, как оружие оказалось в машине.
- В одиннадцать вечера он ожидал пассажира в одном из дворов Кирова, в этот момент в машину подсели двое, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Таксист отказал им, ссылаясь на то, что ждет пассажира. Мужчины ретировались, оставив на заднем сиденье ружье.
В это же время жильцы дома, где таксист отказал двоим мужчинам, обратились в полицию: кто-то выбил стекло в квартире на седьмом этаже. Сотрудники МВД, осмотрев место происшествия, увидели пулю в потолке.
По факту незаконного хранения завели уголовное дело по статье 222. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет.
Подозреваемого нашли быстро. Им оказался 45-летний кировчанин. В тот вечер он в компании друзей употреблял «горячительное». В разгар веселья ему захотелось пострелять, что он и незамедлительно сделал.
Как признался мужчина, обрез ружья он нашел задолго до инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU