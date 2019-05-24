В Кирове поймали наркомана при закладке тайников
В Кирове осудили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима наркомана, пойманного с поличным при попытке продать запрещенное вещество.Об этом сообщила прокуратура Первомайского района.
Как установило следствие, в сентябре прошлого года наркоман через популярный мессенджер нашел поставщика запрещенных веществ. Купил у него крупную партию наркотиков, расфасовал и должен был распространить с помощью тайников-закладок. Однако сделать это ему не удалось - с наркотиками, готовыми к продаже, его сразу же задержали сотрудники Росгвардии.
В отделении полиции задержанный, дабы избежать уголовного наказания, выбросил на пол газетный сверток, в котором были пакетики с наркотиками. За попытку продать запрещенные синтетические вещества в крупном размере наркомана приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU