2019-05-24T12:36:14+03:00
Происшествия

В Кирове поймали наркомана при закладке тайников

Мужчина купил крупную партию запрещенного вещества в одном из популярных российских мессенджеров
Елизавета Захарова
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Росгвардейцы поймали наркомана, который попытался сделать закладку. Фото: Вневедомственная охрана РосгвардииРосгвардейцы поймали наркомана, который попытался сделать закладку. Фото: Вневедомственная охрана Росгвардии
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В Кирове осудили к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима наркомана, пойманного с поличным при попытке продать запрещенное вещество.Об этом сообщила прокуратура Первомайского района.

Как установило следствие, в сентябре прошлого года наркоман через популярный мессенджер нашел поставщика запрещенных веществ. Купил у него крупную партию наркотиков, расфасовал и должен был распространить с помощью тайников-закладок. Однако сделать это ему не удалось - с наркотиками, готовыми к продаже, его сразу же задержали сотрудники Росгвардии.

В отделении полиции задержанный, дабы избежать уголовного наказания, выбросил на пол газетный сверток, в котором были пакетики с наркотиками. За попытку продать запрещенные синтетические вещества в крупном размере наркомана приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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