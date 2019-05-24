«Изъятие товара заставит задуматься»: в Кирове будут наказывать нелегальных уличных торговцев

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-24T13:02:05+03:00

С другой стороны в мэрии предложили создавать для них доступные точки продаж в некоторых популярных местах

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Забрать весы и разобрать импровизированный прилавок - мелочь по сравнению с отобранными продуктами. Так решили в кировской мэрии.

- Принцип должен быть простой: вышел торговать в неустановленном месте - лишился товара, - высказался глава администрации Кирова Илья Шульгин на очередном совещании. - Изъятие заставит, как минимум, задуматься, насколько им выгодна незаконная деятельность.

Сити-менеджер отметил, что за прилавками обычно стоят простые исполнители, большую часть прибыли получают нелегальные предприниматели, которые остаются зачастую в тени.

Но борьба не должна заканчиваться на ограничительных мерах. В администрации предложили организовывать торговые точки на Октябрьском и Центральном рынках, где с продавцов будут брать символическую плату (пять рублей) за место на день. Кроме того, планируется обустроить удобные места для торговли в других оживленных частях Кирова, а там, где раньше были «стихийные базары», сделают клумбы и установят вазоны.

- Если полиция составит протокол, то она может произвести изъятие в соответствии с требованиям закона, - комментирует ситуацию кировский юрист Ярослав Михайлов. - Но при изъятии продуктов должен быть разрешен вопрос их хранения или уничтожения (если они скоропортящиеся). При несогласии с протоколом его можно оспорить в суде.

По статье 14 КоАП За торговлю без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя полагается штраф от 500 до 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU