2019-05-24T10:19:27+03:00
Общество

Погода на 25 и 26 мая в Кирове: в выходные в город вернется тепло

Ожидается переменная облачность и дождь
Анна КРЮКОВА
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Воздух прогреется до +18 градусов. Фото: pixabay.comВоздух прогреется до +18 градусов. Фото: pixabay.com
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В выходные в Кирове наконец-то станет теплее. В субботу, 25 мая, ожидается переменная облачность. Утром воздух прогреется до +7 градусов. Днем температура воздуха составит +13 градусов. Будет светить солнце. Вечером ожидается малооблачная погода. Станет прохладнее, до +8 градусов.

В воскресенье, 28 мая, утро порадует кировчан солнечной погодой. Воздух прогреется до +14 градусов. Днем станет еще теплее, ожидается +18 градусов. Однако пойдет дождь. Также поднимется сильный ветер с порывами до 19 м/с. Вечером температура воздуха составит +14 градусов. Продолжит идти дождь.

Следующая неделя станет по-настоящему весенней. Воздух будет прогреваться до +24...+27 градусов. Первая половина недели ожидается дождливой. Со среды в Кирове станет светить солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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