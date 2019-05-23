В Кирове более двух тысяч выпускников 11 классов отпраздновали последний звонок

23 Май 18:37 2019-05-23T18:37:14+03:00

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В четверг, 23 мая, для 2100 выпускников в Кирове прозвучал последний звонок. Во всех школах города прошли торжественные линейки. На одной из них побывала глава города Елена Ковалева.

- Впереди у вас первое серьезное испытание - выпускные экзамены, - обратилась к учащимся школы №52 мэр Кирова. - Не сомневаюсь, вы достойно справитесь с ним и уверенно пойдете к намеченной цели - своей будущей профессии. Пусть в ваших сердцах сохранятся самые светлые воспоминания о школьных днях!

В 2019 году из 11 класса 52-й школы выпускаются 50 учеников. Из них четыре человека претендуют на золотую медаль.

Напомним, что это учебное заведение открылось в Кирове еще в 1987 году. Сейчас в школе обучаются 1297 учащихся и работает 85 педагогов. Учебное заведение - победитель конкурса общеобразовательных учреждений, которые внедряют инновационные образовательные программы (2006 год).

Кроме того, в школе созданы три детских коллектива, которые являются победителями международных и всероссийских конкурсов: оркестр народных инструментов «Русская фантазия», шоу-балет Ольги Андреевой, театр-студия «Ступени».

ИСТОЧНИК KP.RU