Кировчанин поджег офис экс-работодателя за не выплаченную зарплату
В Кирове к полутора годам лишения свободы приговорили 34-летнего мужчину. Разозлившись на своего бывшего работодателя он поджег офис фирмы, где некогда работал. Об этом сообщила Первомайская прокуратура города Кирова.
Как выяснили правоохранительные органы, кировчанин не был официально оформлен в фирме по изготовлению мебели. После выполнения своих обязанностей, наемный работник не получил зарплату. Разозлившись, он напился и пришел к офису с бутылкой бензина. Мужчина разбил стекло, вылил горючее и поджег его! После чего отомщенный ушел.
На место происшествия выехали пожарные, которые и потушили пламя. Огонь уничтожил имущества на 80 тысяч рублей.
На суде бывший работник признал свою вину - это послужило смягчающим обстоятельством в вынесении приговора. Однако, из-за непогашенной судимости мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU