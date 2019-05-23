Кировчанин поджег офис экс-работодателя за не выплаченную зарплату

23 Май 18:26 2019-05-23T18:26:57+03:00

В зале суда мужчина признал свою вину в полной мере Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мужчина работал без заключения договора в фирме по изготовлению мебели

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В Кирове к полутора годам лишения свободы приговорили 34-летнего мужчину. Разозлившись на своего бывшего работодателя он поджег офис фирмы, где некогда работал. Об этом сообщила Первомайская прокуратура города Кирова.

Как выяснили правоохранительные органы, кировчанин не был официально оформлен в фирме по изготовлению мебели. После выполнения своих обязанностей, наемный работник не получил зарплату. Разозлившись, он напился и пришел к офису с бутылкой бензина. Мужчина разбил стекло, вылил горючее и поджег его! После чего отомщенный ушел.

На место происшествия выехали пожарные, которые и потушили пламя. Огонь уничтожил имущества на 80 тысяч рублей.

На суде бывший работник признал свою вину - это послужило смягчающим обстоятельством в вынесении приговора. Однако, из-за непогашенной судимости мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU