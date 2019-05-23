Метеопредупреждение: в Кировской области вновь будут заморозки до -5 градусов
Очередная порция холодной погоды ожидает кировчан. Особенно сильно могут пострадать владельцы садов и огородов. Областное МЧС предупредило, что 24-25 мая в ночные и утренние часы ожидаются заморозки. Температура на почве может опуститься до -5 градусов.
- Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период, - пишут в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Для защиты от холодной температуры их нужно укрывать полимерной пленкой, спанбондом или соломой.
Кстати, ГУ МЧС России по Кировской области сообщает, что в пятницу ожидается ветер. Ночью порывы могут достигать 13 метров в секунду, днем - 15 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU