Метеопредупреждение: в Кировской области вновь будут заморозки до -5 градусов

23 Май 18:08 2019-05-23T18:08:46+03:00

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Очередная порция холодной погоды ожидает кировчан. Особенно сильно могут пострадать владельцы садов и огородов. Областное МЧС предупредило, что 24-25 мая в ночные и утренние часы ожидаются заморозки. Температура на почве может опуститься до -5 градусов.

- Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений в весенний период, - пишут в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Для защиты от холодной температуры их нужно укрывать полимерной пленкой, спанбондом или соломой.

Кстати, ГУ МЧС России по Кировской области сообщает, что в пятницу ожидается ветер. Ночью порывы могут достигать 13 метров в секунду, днем - 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU