В Нолинском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в грузовик

23 Май 17:36 2019-05-23T17:36:09+03:00

оба транспортных средства двигались в одну сторону: Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

За сутки произошло три аварии с мотоциклистами

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31-летний житель поселка Медведок на незарегистрированном «железном коне» попал в ДТП. Пьяный водитель не справился с управлением мотоцикла «ИЖ» и врезался в «газик», который двигался в попутном направлении.

- Авария произошла 22 мая в 7.45 часов на улице Свободы, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Водитель получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Кстати, за сутки еще двое мотоциклистов пострадали в ДТП. Так, в Кирове на улице Воровского молодой человек (трезвый) на «Кавасаки» столкнулся с «Рено-Логан». Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Котельничском районе. Там 37-летний бесправник на «ИЖ - Юпитер» въехал в опору теплоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU