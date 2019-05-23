Жители Кирова смогут распоряжаться «Народным бюджетом»

23 Май 17:07 2019-05-23T17:07:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 мая, в правительстве Кировской области прошло совещание по реализации проекта «Народный бюджет». В 2019 году его участниками стали десять муниципальных образований. Среди них девять городских поселений и город Киров.

ВЫДЕЛЯТ ДВА МИЛЛИОНА

- Основная цель проекта - вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, - пояснила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева. - Мы видим, что с каждым годом количество желающих стать участниками «Народного бюджета» возрастает.

Суть проекта заключается в том, что в каждом муниципальном образовании формируется инициативная группа из активных жителей. Им предоставляют право на распределение части бюджетных средств на те проекты, которые они выберут сами, исходя из приоритетов.

По словам Ларисы Александровны, на реализацию проекта в 2019-2020 году выделят два миллиона рублей. Полтора миллиона предоставят из областного бюджета, не менее 500 тысяч рублей направят из местного бюджета. Софинансирование граждан не требуется.

- Еще одно положительное направление проекта заключается в том, что инициативная группа жителей будет участвовать в реализации проекта на всех этапах, - уточнила министр финансов. - В том числе, контролировать процесс строительства или каких-либо ремонтных работ.

ПОВЫШАЕТСЯ ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Впервые за пять лет реализации проекта «Народный бюджет» в нем принет участие и Киров. Глава города Елена Ковалева поблагодарила правительство Кировской бласти за предоставленную возможность и отметила, что это поможет повысить гражданскую активность.

- Для нас участие в этом проекте очень важно, потому что в городе реализуется много хороших начинаний, - отметила мэр Кирова. - Это и тосовское движение, также мы активно участвуем в проектах местных инициатив, в микрорайне действуют общественные советы, поэтому сейчас наша задача - усилить взаимодействие с нашими горожанами, в том числе путем «Народного бюджета». Проект зарекоммендовал себя хорошо, но он отрабатывался только на городских поселениях. Округ - это большая территория, и нам очень важно показать, что даже такой большой муниципалитет, может и должен участвовать в этом проекте.

Также Елена Ковалева отметила, что инициативу по участию в «Народном бюджете» уже проявили в Лянгасово. В микрорайоне - очень активный общественный совет.

«ПРОЕКТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ»

Своим опытом участия в «Народном бюджете» на заседании поделился глава Вахрушевского городского поселения Дмитрий Ефремов. Он отметил, что на территории уже было реализовано два больших проекта.

- Мы участвуем в народном бюджете уже в третий раз, - сообщил глава поселения. - И жители, и администрация очень высоко его оценивают. В прошлом году в Вахрушевском городском поселении реализовали сразу два больших проекта. Первый - это ремонт территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ. И второй проект, это ремонт дамбы пруда.

В 2019 году Вахрушевское городское поселение вновь примет участие в «Народном бюджете». Планируется реализовать два проекта: ремонт памятника воинам-землякам и обустройство пешеходной дорожки по территории стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU