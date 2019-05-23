2019-05-23T13:39:23+03:00
Происшествия

Директору КЧУС грозит три года за невыплату зарплаты и налогов

Об этом сообщает прокуратура Ленинского района
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Строительная компания признана банкротом 19 апреляСтроительная компания признана банкротом 19 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На данный момент против руководителя крупной строительной компании АО «КЧУС» возбуждено два уголовных дела – «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Как оказалось, в течение 2017-2018 г.г. в прокуратуру Ленинского района регулярно обращались сотрудники строительной фирмы с жалобами на невыплату и задержку заработной платы. Компания периодически гасила долги перед рабочими, но потом они снова появлялись. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела. 22мая следственный комитет предъявил обвинение директору. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

- По мнению органа предварительного расследования Кочуров в течение 2017-2018 гг. не допускал поступления денежных средств на расчетный счет АО «КЧУС», которые в итоге аккумулировались на счетах иных подконтрольных ему организаций, с целью уклонения от уплаты задолженности по заработной платы, имеющейся перед работникам АО «КЧУС», а также уплаты налогов, - сообщает прокурор Ленинского района Евгений Шиляев.

В прокуратуре не уточнили количество обратившихся за помощью сотрудников. А также не стали разглашать сумму задолженности перед рабочими и в бюджет. Известно, что 19 апреля компания признана банкротом. А 30 апреля работники получили уведомления о сокращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наторговали на 12 млн рублей: должностных лиц двух крупных кировских компаний обвиняют в мошенничестве
В Кирове во дворе жилого дома нашли тело подростка
Депутат, попавшийся пьяным за рулем, отработает 160 часов обязательных работ
Мебельная фабрика Кирово-Чепецка до ноября обязана высадить 5,8 гектара леса
Забыл «обрез» в такси: пьяный кировчанин устроил стрельбу на улице и попал в окна жилого дома
В Кирове поймали наркомана при закладке тайников
«Изъятие товара заставит задуматься»: в Кирове будут наказывать нелегальных уличных торговцев
Погода на 25 и 26 мая в Кирове: в выходные в город вернется тепло
В Кирове более двух тысяч выпускников 11 классов отпраздновали последний звонок
Кировчанин поджег офис экс-работодателя за не выплаченную зарплату
Метеопредупреждение: в Кировской области вновь будут заморозки до -5 градусов
Иностранные студенты ВятГУ устроили пир горой
В Нолинском районе пьяный бесправник на мотоцикле врезался в грузовик
Жители Кирова смогут распоряжаться «Народным бюджетом»
Кибер-битва: российские пенсионеры против стереотипов