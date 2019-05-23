Директору КЧУС грозит три года за невыплату зарплаты и налогов

23 Май 13:39 2019-05-23T13:39:23+03:00

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На данный момент против руководителя крупной строительной компании АО «КЧУС» возбуждено два уголовных дела – «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Как оказалось, в течение 2017-2018 г.г. в прокуратуру Ленинского района регулярно обращались сотрудники строительной фирмы с жалобами на невыплату и задержку заработной платы. Компания периодически гасила долги перед рабочими, но потом они снова появлялись. Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела. 22мая следственный комитет предъявил обвинение директору. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

- По мнению органа предварительного расследования Кочуров в течение 2017-2018 гг. не допускал поступления денежных средств на расчетный счет АО «КЧУС», которые в итоге аккумулировались на счетах иных подконтрольных ему организаций, с целью уклонения от уплаты задолженности по заработной платы, имеющейся перед работникам АО «КЧУС», а также уплаты налогов, - сообщает прокурор Ленинского района Евгений Шиляев.

В прокуратуре не уточнили количество обратившихся за помощью сотрудников. А также не стали разглашать сумму задолженности перед рабочими и в бюджет. Известно, что 19 апреля компания признана банкротом. А 30 апреля работники получили уведомления о сокращении.

ИСТОЧНИК KP.RU