2019-05-23T14:21:15+03:00
Происшествия

В Даровском пенсионеру пришлось делать подкоп, чтобы выбраться из погреба

Мужчина спрятался там от своего односельчанина
Анна КРЮКОВА
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Мужчина смог выбраться на улицу только утромМужчина смог выбраться на улицу только утромФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь с 8 на 9 мая жителю Даровского пришлось рыть подкоп, чтобы выбраться из собственного погреба. Как пояснил 68-летний пожилой мужчина сотрудникам полиции, вечером к нему домой начал ломиться односельчанин, с которым они конфликтовали. Мужчина отказался открывать дверь, тогда 26-летний злоумышленник выломал ее и вошел.

- Пенсионер успел спрятаться в подполье, - пояснили в УМВД РФ по Кировской области. - Молодой человек заколотил дверь погреба гвоздями и ушел.

В итоге, пожилому мужчине пришлось всю ночь рыть подкоп, чтобы выбраться из западни. С утра он смог выйти на улицу.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное лишение человека свободы». Мужчине грозит лишение свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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