В Даровском пенсионеру пришлось делать подкоп, чтобы выбраться из погреба
В ночь с 8 на 9 мая жителю Даровского пришлось рыть подкоп, чтобы выбраться из собственного погреба. Как пояснил 68-летний пожилой мужчина сотрудникам полиции, вечером к нему домой начал ломиться односельчанин, с которым они конфликтовали. Мужчина отказался открывать дверь, тогда 26-летний злоумышленник выломал ее и вошел.
- Пенсионер успел спрятаться в подполье, - пояснили в УМВД РФ по Кировской области. - Молодой человек заколотил дверь погреба гвоздями и ушел.
В итоге, пожилому мужчине пришлось всю ночь рыть подкоп, чтобы выбраться из западни. С утра он смог выйти на улицу.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное лишение человека свободы». Мужчине грозит лишение свободы на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU