В Даровском сфотографировали «пыльного дьявола»
Пылевой вихрь – это, конечно, не торнадо, такой разрушительной силы не имеет. Но, увидев такое явление на улицах в поселке Даровской, все же получаешь порцию адреналина.
Пыльный вихрь сфотографировали 22 мая 2019 года.
Такие вихри не имеют связи с кучево-дождевым облаком, как смерчи, - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Высота вихря обычно составляет около 10 - 20 метров (иногда до 500 метров), диаметр - от 1 до 5 метров, время существования - от нескольких секунд до 1 - 2 минут. Из-за своих небольших размеров данное природное явление не столь разрушительно, как торнадо, но иногда пылевые смерчи могут развивать скорость до 33 м/с, что по силе уже приравнивается к смерчам и может вызвать серьезный ущерб.
Кстати, пыльный вихрь в англоязычных странах также называют пылевым дьяволом (англ. dust devil).
ИСТОЧНИК KP.RU