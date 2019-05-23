В кировском досуговом центре незаконно работал воспитатель
В прокуратуру Первомайского района обратился воспитатель одного из кировских досуговых центров: в течение девяти месяцев, с июня 2018 года, руководство центра отказывалось официально оформить его на должность.
Правоохранительные органы установили, что мужчина не только официально не числился работником центра, но и не получал взносы на обязательное социальное страхование, индивидуальный предприниматель не начислял НДФЛ с заработной платы воспитателя, да и зарплата за последний месяц ему не была выплачена.
В связи с этими нарушениями в отношении ИП внесли представление об их устранении и возбудили производство по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонении от оформления трудового договора».
На данный момент все нарушения не устранены, однако находятся на контроле у прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU