Главой кировского отдела ГИБДД назначили Михаила Рябова
21 мая на должность начальника ОГИБДД УМВД России по городу Кирову заступил майор полиции Михаил Рябов. Министр внутренних дел подвисал соответствующее постановление.
Как сообщают в областном ГИБДД, Михаил Александрович родился 1 июня 1979 года в Кирсе. Он окончил кировский педуниверситет, после этого получил образование в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.
Рябов с 2003 года работал в Госавтоинспекции. Он занимал должности инспектора по безопасности дорожного движения, инспектора отдела организационно-аналитической работы, старшего инспектора по особым поручениям отдела ДПС. С 2010 года он занимал пост главы ОГИБДД ОМВД России по Верхнекамскому району.
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