Главой кировского отдела ГИБДД назначили Михаила Рябова

22 Май 18:25 2019-05-22T18:25:18+03:00

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21 мая на должность начальника ОГИБДД УМВД России по городу Кирову заступил майор полиции Михаил Рябов. Министр внутренних дел подвисал соответствующее постановление.

Как сообщают в областном ГИБДД, Михаил Александрович родился 1 июня 1979 года в Кирсе. Он окончил кировский педуниверситет, после этого получил образование в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина.

Рябов с 2003 года работал в Госавтоинспекции. Он занимал должности инспектора по безопасности дорожного движения, инспектора отдела организационно-аналитической работы, старшего инспектора по особым поручениям отдела ДПС. С 2010 года он занимал пост главы ОГИБДД ОМВД России по Верхнекамскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU