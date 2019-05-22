2019-05-22T16:28:19+03:00
Происшествия

Пять месяцев исправработ получил кировчанин за взятку

Пьяный мужчина пытался засунуть тысячу рублей в шапку полицейскому
Алена ЗАЙЦЕВА
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Тысячей рублей житель Слободского пытался откупиться от стражей порядкаТысячей рублей житель Слободского пытался откупиться от стражей порядкаФото: Валерий РОМАНОВ
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Шесть месяцев исправительных работа получил житель районного центра за преступление – «Покушение на совершение мелкого взяточничества». Как установило следствие, 6 марта мужчина был задержан на улице Трактовая Слободского района. Он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. И был задержан сотрудниками полиции. Силовики попросили пройти его в служебный автомобиль. И пройти медосвидетельствованием. Однако вместо того, чтобы подчиниться требованиям стражей порядка, житель Слободского попытался засунуть тысячу рублей в шапку полицейского.

- Однако преступление не было доведено до конца, сотрудник полиции сообщил о преступных действия в дежурную часть МО МВД России «Слободской», - отметили в СУ СК РФ по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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