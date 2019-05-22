Кировчанин угнал два авто и обчистил салон еще одной машины
Первую кражу из автомобиля 25-летний молодой человек совершил в изрядном подпитии. 27 сентября возле дома на улице Советской 4-а он увидел припаркованную «десятку». Убедился, что за ним никто не наблюдает, открыл переднюю дверь салона. Украл и з «бардачка» светодиодный фонарь, наборы ключей, с передней панели приборов вытащил магнитолу марки «Пионер». Ущерб собственник насчитал на 5100 рублей.
На следующий день, опять же в состоянии алкогольного опьянения, на улице Ленина, 10 увидел «семерку». Отверткой сломал замок на двери. Украденным ключом завел авто и уехал. На это раз ущерб собственнику насчитали уже на 20 000 рублей.
Вдохновленный успехом своих первых краж, вечером 2 ноября (опять же, пьяный) находился у своего знакомого на улице Азина, 17, увидел ключи от автомобиля «Лада Гранта» и аккумулятор, который находился на зарядке, и… решил угнать авто. Забрал ключи и аккумулятор и уехал на машине.
Однако, воришку вскоре поймали. На суде он полностью признал вину.
- 21 мая суд признал виновным во всех трех совершенных преступлениях, - сообщает прокуратура Первомайского района. – Приговор – два года в колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU