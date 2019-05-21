В Кирове эвакуировали вокзал и несколько торговых центров

21 Май 17:09 2019-05-21T17:53:45+03:00

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Машины полиции, медиков и спасателей заметили горожане около крупных ТЦ Кирова и железнодорожного вокзала. Эвакуацию персонала и посетителей начали в 14.30 часов.

Кировчане в социальных сетях пишут, что в оцеплении были торговые центры «Максимум», «Крым», «Европейский», «ЦУМ» и «Росинка». Жители города считают, что это очередная волна сообщений о минированиях, либо учения спецслужб.

В УФСБ России по Кировской области сообщили, что эвакуацию и проверку проводили сотрудники полиции.

- Сегодня в ряд учреждений и торговых центров города Кирова поступили анонимные сообщения о минировании зданий, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Правоохранительными органами указанные объекты были проверены. Предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, не обнаружено.

В полиции ищут людей, которые сообщили о минировании. Силовики могут завести уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Виновных могут оштрафовать на 500 тысяч рублей, привлечь к принудительным работам на три года, кроме того санкции предусматривают ограничение свободы на три года.

Кстати, волна «минирований» прокатилась по Йошкар-Оле в прошедшие выходные. Там неизвестные также сообщали о заложенных в зданиях взрывных устройствах.

ИСТОЧНИК KP.RU