Во второй половине 2019 года плата за тепло вырастет на 4,3%

21 Май 15:12 2019-05-21T15:15:47+03:00

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Передача теплосетей в концессию приведет к подорожанию теплоносителя. Об этом сообщил на заседании группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов в Общественной палате Кировской области директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев.

Во втором полугодии 2019 года плата за тепло вырастет на 4,3%. Из них рост тарифа составит 2,8%, а концессионая часть составит 1,5%. Как пишет издание «Бизнес Новости в Кирове», В течение четырех следующих лет после заключения концессии будет только подорожание. В 2020-2021 года тариф вырастет на 2,5% сверх индекса, установленного правительством, в 2022-2023 годах увеличится еще на 2%. В последующие годы повышения сверх индекса не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU