Какие улицы Кирова перекроют во время Великорецкого крестного хода в 2019 году

21 Май 13:28 2019-05-21T13:28:56+03:00

На Великорецкий крестный ход приезжают от 30 до 70 тысяч паломников Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Десятки тысяч паломников со всей страны и зарубежья приезжают в Киров, чтобы пройти с иконой Николая Чудотворца до села Великорецкого, где был обретен чудотворный образ в 1383 году. Из-за «человеческой реки» центральные улицы, по которым идет шествие, перекрывают на несколько часов.

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

2 июня с 18.00 до 24.00:

- по ул. Горбачева на участке от ул. Лесной до ул. Казанской;

- по ул. Урицкого на участке от ул. Орловской до ул. Горбачева;

3 июня с 00.00 до окончания шествия колонны:

- по ул. Горбачева на участке от ул. Лесной до ул. Ленина;

- по ул. Урицкого на участке от ул. Орловской до ул. Горбачева;

3 июня с 10.00 до окончания шествия колонны:

- по ул. Ленина на участке от ул. Орловской до ул. Профсоюзной;

- по ул. Профсоюзной на участке от ул. Ленина, далее по мосту через реку Вятку до ул. Седова;

- по ул. Проезжей на участке от ул. Седова до ул. Павла Корчагина;

- по ул. Павла Корчагина на участке от ул. Проезжей до ул. Баумана;

- по ул. Баумана на участке от ул. Павла Корчагина до ул. Семашко;

- по ул. Семашко на участке от ул. Баумана до ул. Искры;

- по ул. Искры на участке от ул. Семашко до границы муниципального образования «Город Киров»;

5 июня с 12.00 до 18.00 и 6 июня с 5.00 до 9.00 (кроме автобусов, предназначенных для перевозки паломников):

- по ул. Урицкого на участке от ул. Красноармейской до ул. Орловской;

- по ул. Орловской на участке от ул. Урицкого до ул. Казанской;

8 июня с 7.00 до окончания шествия колонны:

- по ул. Московской на участке от ул. Дерендяева до ул. Казанской;

- по ул. Горбачева на участке от ул. Казанской до ул. Лесной;

- по ул. Урицкого на участке от ул. Орловской до ул. Горбачева;

- на участке от границы муниципального образования «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через реку Вятку;

- по новому мосту через реку Вятку и по ул. Дзержинского на участке до храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул. Луганская, 5а);

8 июня с 14.00 до окончания шествия колонны:

- по ул. Луганской и ул. Ломоносова на участке от ул. Дзержинского до храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Ломоносова, 1а);

- по ул. Ломоносова на участке от ул. Лепсе до ул. Московской;

- по ул. Московской на участке от ул. Ломоносова до ул. Дерендяева;

- по ул. Казанской на участке от ул. Московской до ул. Орловской;

- по ул. Урицкого на участке от ул. Орловской до ул. Горбачева;

- по ул. Горбачева на участке от ул. Ленина до ул. Казанской.

ИСТОЧНИК KP.RU