2019-05-21T12:01:36+03:00
Происшествия

Пьяная выходка с ограблением женщины может стоить кировчанину четырех лет колонии

21-летний парень ночью сдернул рюкзак со спины прохожей
Алена ЗАЙЦЕВА
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Четыре года за решеткой светит юному грабителюЧетыре года за решеткой светит юному грабителюФото: Валерий РОМАНОВ
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Законом предусмотрено максимальное наказание по статье «Грабеж» - четыре года лишения свободы. Поэтому 21-летний грабитель рискует встретит свой следующий юбилей в спецодежде и за колючей проволокой. Как выяснили следователи, 53-летняя кировчанка шла ночью по улице Щорса. Пробегавший мимо парень сдернул у нее со спины рюкзак. Ущерб от кражи дама оценила в девять тысяч рублей – это были и деньги, и вещи.

- Спустя некоторое время похожий по приметам мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, - сообщают в УМВД России по Кировской области. – Молодой человек сознался в совершении грабежа, пояснив, что в момент совершения был нетрезв. Скрывшись от хозяйки похищенного имущества, мужчина выбросил рюкзак с вещами, оставив себе лишь деньги. Потратить их мужчина не успел, сумму в полном объеме полицейские изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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