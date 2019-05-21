2019-05-21T12:09:03+03:00
Происшествия

В Кирове автобус зажал руку девушке и уехал с ее рюкзакзом

ЧП произошло на площади Конева
Анна КРЮКОВА
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Водитель начал движение, когда девушка заходила в автобус. Фото: vk.com/kirovmpВодитель начал движение, когда девушка заходила в автобус. Фото: vk.com/kirovmp
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В четверг, 16 мая, водитель «ПАЗика» зажал руку кировчанки. ЧП произошло в 20.25 на площади Конева. Запись с камеры видеонаблюдения появилась в группе программы «Место происшествия».

На видео можно увидеть, что девушка подошла к автобусу и взялась за поручень. Однако в этот момент двери «ПАЗика» закрылись, и водитель начал движение. Кировчанка сумела вытащить руку, однако рюкзак с деньгами и документами остался в салоне автобуса.

Также в группе уточняется, что теперь водителя разыскивает полиция. Очевидцев случившегося просят позвонить по телефону: 588-934.

В Кирове водитель автобуса зажал девушке руку.Видео: vk.com/kirovmp! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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