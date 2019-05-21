В Кирове автобус зажал руку девушке и уехал с ее рюкзакзом
В четверг, 16 мая, водитель «ПАЗика» зажал руку кировчанки. ЧП произошло в 20.25 на площади Конева. Запись с камеры видеонаблюдения появилась в группе программы «Место происшествия».
На видео можно увидеть, что девушка подошла к автобусу и взялась за поручень. Однако в этот момент двери «ПАЗика» закрылись, и водитель начал движение. Кировчанка сумела вытащить руку, однако рюкзак с деньгами и документами остался в салоне автобуса.
Также в группе уточняется, что теперь водителя разыскивает полиция. Очевидцев случившегося просят позвонить по телефону: 588-934.
В Кирове водитель автобуса зажал девушке руку.Видео: vk.com/kirovmp! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU