2019-05-21T08:56:46+03:00
Общество

Жизненно необходимое строительство: в июне начнется укладка четырех дорог в микрорайонах Урванцево и Чистые пруды

Работы пройдут в рамках федеральной программы «Жилище»
Елизавета Захарова
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В июне начнется строительство жизненно-необходимых дорог в микрорайонах Урванцево и Чистые пруды. Фото: admkirov.ruВ июне начнется строительство жизненно-необходимых дорог в микрорайонах Урванцево и Чистые пруды. Фото: admkirov.ru
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В следующем месяце в Кирове начнутся крупные строительные работы: в новых городских микрорайонах появятся новые автодороги. Этот вопрос обсудили на рабочем совещании в администрации города Кирова.

Так, по результатам аукциона строительством городских трасс по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева в микрорайоне Урванцево, и по улицам Мостовицкой и Ивана Попова в микрорайоне Чистые Пруды займется Санкт-Петербургская компания «СПЕЦСТРОЙ».

Перед подрядчиком стоит задача до конца октября сформировать и уложить дорожное полотно, а до конца ноября необходимо будет установить сеть наружного освещения, остановки, дорожные знаки и нарисовать разметку проезжей части.

- Все четыре дороги крайне важны для кировчан, - подчеркнул сити-менеджер Илья Шульгин. - Для микрорайонов Урванцево и Чистые Пруды, где продолжается активная застройка, – жизненно необходимы. В микрорайоне улиц Энтузиастов и Капитана Дорофеева расположены недавно построенные школа № 26 и детский сад «Мир детства», сюда уже пущены несколько маршрутов общественного транспорта. С сентября начнется новый учебный год, и максимально возможный объем работ надо выполнить к этому моменту, чтобы минимизировать неудобства для детей и их родителей, - подчеркнул Илья Шульгин.

Также в горадминистрации отметили, что дорога по улице Энтузиастов будет четырехполосная с обустроенными тротуарами и велодорожками.

Проезжая часть по улице Капитана Дорофеева - двухполосная также с велодорожками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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