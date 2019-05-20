2019-05-20T19:02:21+03:00
Происшествия

Кировчанка «в целях воспитания» ножом порезала 14-летнего сына

Женщина злоупотребляла спиртным и держала ребенка голодом
Елизавета Захарова
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В Кирове мать в целях воспитания ударила своего сына ножомВ Кирове мать в целях воспитания ударила своего сына ножомФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кирове осудили 52-летнюю женщину за «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребенком. Ее 14-летнему сыну пришлось сбежать из дома, после того, как пьяная мать ударила его ножом. Об этом сообщила областная прокуратура.

Как установило следствие, ранее женщина уже была ограничена в родительских правах. Однако продолжала жить вместе с сыном и с ноября 2016 по февраль 2018 года ненадлежащим образом заботилась о своем ребенке: держала квартиру в беспорядке и грязи, часто пила и как следует не кормила мальчика. Кроме того женщина неоднократно силой воспитывала сына. Однажды в один из таких «уроков» женщина ударила сына ножом. Из-за случившегося мальчик сбежал из дома.

После подростка, по решению органов опеки и попечительства, перевели в детский дом, а мать планируют лишить родительских прав.

Суд признал кировчанку виновной по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» и приговорил ее к году лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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