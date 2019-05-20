2019-05-20T17:57:44+03:00
Общество

Деньги на лечение Даши Целищевой помог собрать Сергей Безруков

За три месяца родителям перевели 23 222 100 рублей
Елизавета Захарова
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Сбор средств на иммуннотерапию Даши завершен. Фото: vk.com/dasha_tselishevaСбор средств на иммуннотерапию Даши завершен. Фото: vk.com/dasha_tselisheva
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Двухлетней Даше Целищевой, борющейся с онкологией четверной степени, собрали деньги на имуннотерапию в Германии. 23 222 100 рублей были собраны за три месяца. К друзьям и волонтерам присоединились и звезды телеэкранов, и депутат и журналисты. Так видео в поддержку родителей и самой Даши, опубликовала группа «Фрукты», которая играет на шоу «Вечерний Ургант», депутат Госдумы Виталий Милонов, телеведущий канала «НТВ» Андрей Норкин. А актер Сергей Безруков посвятил Даше отдельный пост в социальной сети «Инстаграм».

- Дорогие друзья, мои хорошие знакомые обратились ко мне с просьбой выложить этот пост, - написал народный артист России. - Информация проверенная! Дашенька Целищева 2,5 года. Рак, нейробластома. И ей показана иммуннотерапия антителами. В России препарат, который для неё необходим, не зарегистрирован. А клиника в Германии, которая готова принять на лечение, выставила счёт - более 23 миллионов рублей. Десять - мы с друзьями и неравнодушными людьми уже собрали. Но надо ещё больше половины.

Напомним, когда девочке был год и восемь месяцев ей поставили страшный диагноз - нейробиона четвертой степени. Девочку спасают всем миром: родители, друзья, приятели, незнакомцы переводили на счет деньги, только чтобы Даша жила. Этот совсем еще маленький человечек пережил несколько химиотерапий, десяток процедур лучевой терапии и операцию по удалению опухоли. Она прошла успешно на 95%. Ее дальнейшая жизнь зависела от химиотерапий и уничтожения остаточных раковых клеток. Но химия, вводимая в организм девочки, убивал не только опасные болезненные клетки, но и костный мозг - основу иммунитета. Чтобы ни одна бактерия не смогла нанести непоправимый урон Даше Целищевой понадобился курс иммунотерапии, стоимостью 23,2 миллиона рублей. Операцию рискнули сделать только в Германии.

Сегодня Даша готовиться к поездке в Германию и сдает последние анализы в России. Уже в пятницу родители и сама Даша узнают, победили ли они рак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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