2019-05-20T16:19:52+03:00
Происшествия

В Кировской области третий день предупреждают о высоком классе пожарной опасности

Под большим риском - леса региона
Елизавета Захарова
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В Кирове зафиксирован высокий уровень пожароопасностиВ Кирове зафиксирован высокий уровень пожароопасностиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники МЧС Кировской области предупреждают: в регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.

- С 21 по 23 мая в лесах Кировской области прогнозируется четыре класса пожароопасности из пяти, - подчеркнули в министерстве. - Убедительная просьба кировчанам: быть аккуратными в разведении костров и пользовании огнем - даже при курении. Особенно это касается лесо-парковых зон, где на земле все еще остается сухая трава, а ветер в разы сильнее, чем в городе. Не стоит поджигать сухую траву, бросать непотушенные спички и сигареты, заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах, так как даже искры из глушителя могут вызвать пожар.

Кроме того в ближайшие дни в Кирове ожидаются заморозки: с 20 на 21 мая в Кирове ночью температура почвы не будет превышать трех градусов ниже нуля. Кроме того, во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, до 9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью -1..+4 °C. Однако днем воздух прогреется до +12...+17 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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