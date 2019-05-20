Четыре вагона минтая из Владивостока: в Кирове 171 тонна рыбы не прошла санитарный досмотр

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-20T15:00:17+03:00

Рыбу исследуют в лаборатории, чтобы убедиться в ее безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Почти два центнера рыбы изъяли из вагонов-термосов. Минтай доставили из Владивостока для организации в Кирово-Чепецке. Однако, продукция не прошла санитарно-ветеринарный контроль, который провели 15 мая 2019 года.

- При досмотре продукции было установлено нарушение температурного режима при транспортировке, - пояснили в Россельхознадзоре по Кировской области. - Температура в толще рыбы составляла -6...-8 градусов, что не соответствует требованиям технического регламента ЕАЭС.

Согласно нормативам рыба должна быть охлаждена до -18 градусов. Специалисты изъяли всю партию продукции и отправили ее под контроль ветеринарной службы, а также взяли пробы для исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU