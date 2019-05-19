Над Слободским увидели редкий вид облаков
Чаще всего их наблюдают в летнее время года
Диаметр таких облаков может достигать одного-трех километров. Фото: Юлия Терешина
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Местная жительница увидела необычное природное явление и решила его запечатлеть. В кадр Юлии Терешиной попали вымеобразные облака.
- Чаще всего они связаны с наковальней кучево-дождевого облака и возникают при грозах, - прокомментировали фото в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Также могут появится в высоко-кучевых, слоистых, кучевых и перистых облаках, но это еще более редкие случаи.
Как говорят метеорологи-любители, подобные облака состоят из частичек льда или из смеси воды и льда. Диаметр округлостей вымеобразных облаков достигает трех километров.
ИСТОЧНИК KP.RU