Стало известно, где в Кировской области чаще всего происходят ДТП с лосями

18 Май 21:58 2019-05-18T22:22:56+03:00

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В 2019 году под колеса машин попало восемь лосей, заяц и рысь. Все животные в ДТП погибли, водители получили травмы. Об этом сообщили в охотнадзоре Кировской области.

- Чаще всего ДТП происходят на автомобильных дорогах Киров - Советск - Яранск, а также Яранск - Котельнич - Сыктывкар, - пояснили в региональном охотнадзоре. - На областном портале «ГИС Экология» с помощью слоев, содержащих информацию об авариях в 2015-2017 годах, можно определить на каких именно участках происходили ДТП с дикими животными.

Также специалисты уточняют, что чаще всего аварии с животными происходят в темное время суток. Это связано с тем, что лоси обычно выходят на дорогу перед рассветом и в течение пары часов после заката. В это время кировчанам советуют быть особенно внимательными и передвигаться со скоростью не выше 70 км/ч на опасных участках дорог, которые обозначены специальными знаками.

Кроме того, жителей города предупреждают, что лоси ходят группами, и вслед за одним животным на дорогу могут выйти еще несколько. Ослепляющий свет и резкий гудок может испугать лосей, поэтому есть вероятность, что они не побегут от машины, а наоборот кинутся на нее.

ИСТОЧНИК KP.RU