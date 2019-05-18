В Кировской области на оборудование контейнерных площадок потратят 30,8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-18T13:09:53+03:00

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На создание контейнерных площадок в Кировской области планируют потратить 30,8 миллионов рублей. Средства выделят из областного бюджета. Субсидию получат все районы по результатам проведенных инвентаризаций. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Александр Чурин.

- На создание мест накопления ТКО и оборудование площадок помимо средств областного бюджета привлекаются все возможные источники финансирования, - отметили в правительстве Кировской области. - В том числе, и механизмы Проекта по поддержке местных инициатив и проекта «Народный бюджет».

Типовой проект площадки уже разработан. Фото: kirovreg.ru

Напомним, что в министерстве энергетики и ЖКХ разработали проект площадки накопления отходов. Она будет иметь твердое покрытие и ограждение с трех сторон. Проект площадки уже прошел госэкспертизу. В ближайшее время его доведут до всех районов области.

Также все данные о площадках вносятся в Геоинформационную систему Кировской области. Планируется, что в ГИС будет содержаться информация о графике вызова мусора и организациях, занимающихся транспортированием отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU