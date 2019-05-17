2019-05-17T18:47:52+03:00
Общество

Рядом с поселком Порошино высадили 4,5 тысячи саженцев сосны

Перед посадкой участники акции проходили инструктаж
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

В пятницу, 18 мая, в лесопарковой зоне рядом с поселком Порошино высадили хвойные деревья. Мероприятие прошло в рамках акции «Всероссийский день посадки леса». К высадке деревьев присоединились заместитель председателя гордумы Алексей Рябов, депутаты Сергей Рудковский и Юрий Шлемензон. Чтобы каждый саженец прижился для них перед посадкой провели инструктаж специалисты лесной отрасли Кирова.

- Главная цель акции - привлечь внимание общественности к вопросам экологии, окружающей среды, заботе о природе родного края, - отметил заместитель председателя гордумы Алексей Рябов. - Надеюсь, что посаженные нами деревья вырастут и этот пустырь станет красивой зеленой зоной.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Фото: duma.mo-kirov.ru

Место для посадки выбрали не случайно. В результате стихийного бедствия там ранее погибли зеленые насаждения. Участники акции высаживали рядом с Порошино саженцы сосны. Всего они посадили около 4,5 тысяч деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове открылась выставка к 50-летию звания «Почетный гражданин города»
Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин будет отбывать наказание в колонии Кировской области
В субботу в Кировской области возможен мокрый снег
На Красноармейской после ливня затопило отделение «Почты России»
«Шоу ради шоу»: кировский юрист посчитал голоса, отданные дочери Алсу, без накрутки ботов
Жители заметили в Нолинском районе линейные молнии
Кировэнерго приглашает зарядиться позитивной энергией «Энергоночи-2019»
В Кирове произошел пожар на автостоянке
Четыре предприятия в Кирове нарушают правила обращения с отходами I и II класса
Погода на «Ночь в музеях»-2019 в Кирове: ливневый дождь, умеренный ветер
Котельничанин украл 60 бутылок водки
Участники чемпионата «УРАЛХИМиЯ» представили макеты «Города будущего»
Шатохина приговорили к шести годам строгого режима
В Кирове в день защиты детей запретят продажу алкоголя
Кировчанин украл куртку за 2,6 тысяч, а штраф получил на 7 тысяч