Рядом с поселком Порошино высадили 4,5 тысячи саженцев сосны

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-17T18:47:52+03:00

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В пятницу, 18 мая, в лесопарковой зоне рядом с поселком Порошино высадили хвойные деревья. Мероприятие прошло в рамках акции «Всероссийский день посадки леса». К высадке деревьев присоединились заместитель председателя гордумы Алексей Рябов, депутаты Сергей Рудковский и Юрий Шлемензон. Чтобы каждый саженец прижился для них перед посадкой провели инструктаж специалисты лесной отрасли Кирова.

- Главная цель акции - привлечь внимание общественности к вопросам экологии, окружающей среды, заботе о природе родного края, - отметил заместитель председателя гордумы Алексей Рябов. - Надеюсь, что посаженные нами деревья вырастут и этот пустырь станет красивой зеленой зоной.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Место для посадки выбрали не случайно. В результате стихийного бедствия там ранее погибли зеленые насаждения. Участники акции высаживали рядом с Порошино саженцы сосны. Всего они посадили около 4,5 тысяч деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU