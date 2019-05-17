«Шоу ради шоу»: кировский юрист посчитал голоса, отданные дочери Алсу, без накрутки ботов

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-17T14:44:28+03:00

Ярослав Михайлов с помощью простейших математических действий выяснил, что за Микеллу Абрамову проголосовало более 71 тысяч человек

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Кировский юрист Ярослав Михайлов на свой странице в социальных сетях заявил, что Первый канал зря обнулил итоги финального голосования в шоу «Голос. Дети», лишив Микеллу Абрамову, дочь российской певицы Алсу, победы.

Юрист, основываясь на данных компании Group-IB, которая проводила расследование в этом громком деле, посчитал реальные и фейковые голоса и пришел к выводу: победа - честная.

- В финале Микелла Абрамова получила 109 023 голоса, - написал на странице Ярослав Михайлов. - Поскольку по результатам проверки более 30 000 звонков и более 8 000 СМС с голосами за дочь Алсу были поданы при помощи ботов, то осталось теперь подвести итоги и выбрать победителя без учета ботов: за Микеллу было отдано без накрутки 71000 реальных голосов.

Ее соперники получили 53825 голосов - это 27,9 %, 30095,5 голосов - 15,6%. Однако информации о том, есть ли среди этих тысяч голосов поданные ботом не известно. Но даже если учесть, что все заработанные детьми голоса - чистые, Микелла все равно побеждает с отрывом в более чем 17 тысяч и 40 тысяч голосов.

- Даже без голосов ботов победа за Микеллой, - подытожил юрист. Только Первый канал предпочел аннулировать результаты шоу, устроив еще одно шоу: ну не может он без него.

ИСТОЧНИК KP.RU