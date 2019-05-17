В Кирове произошел пожар на автостоянке

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-17T12:49:52+03:00

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16 мая 2019 года в 23. 02 часа начался пожар на автостоянке, принадлежащей ООО «Кировспецмонтаж». Уже через минуту посоле начала пожара сигнал поступил на пульт дежурного. А еще через семь минут пожарные уже были на месте. И еще через четыре минуты все последствия были ликвидированы.

- Здание из металлического каркаса 2014 года постройки, - сообщают в ОНДПР по городу Кирову. - Кровля металлическая по деревянной обрешетке. В результате обгорело 20 метров изоляции кабеля, стена изнутри на площади 10 кв.м. Предполагаемая причина возгорания - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Ущерб от огня насчитали на 10 тысяч рублей, а вот имущества спасли на 1,5 миллиона. В тушении принимали участие: два пожарных расчета и восемь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU