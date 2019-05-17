Четыре предприятия в Кирове нарушают правила обращения с отходами I и II класса

СЕГОДНЯ 12:28 2019-05-17T12:28:31+03:00

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В областном центре природоохранная прокуратура проверила предприятия, на которых образуются отходы I и II класса:

- ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства лампы;

- отходы уксусной кислоты после технических испытаний;

- растворы, содержащие соли ртути, отработанные при технических испытаниях и измерениях;

- твердые отходы бихромата калия;

- смесь галогеносодержащих органических веществ;

- отходы хлороформа и т.д.

Как оказалось, четыре предприятия в регионе правила хранения и утилизации таких отходов не соблюдают. А это, естественно, наносит урон окружающей среде.

- Паспорта на вышеуказанные отходы I-II класса опасности предприятиями не составлены и не утверждены, - комментирует и.о. Кировского межрайонного природоохранного прокурора Антон Казаков. - В Управление Росприроднадзора по Кировской области не представлены сведения. Также не ведется учет отходов I-II класса, отчетность в уполномоченный орган не представляется. И одно из самых серьезных нарушений: хранение отходов I класса опасности осуществляется в не герметических емкостях и без упаковки.

В список нарушителей попали предприятия: ООО НПП «Медбиотех», АО «Горэлектросеть», ООО «Феникс» (г. Киров), МУП «Водоканал» (г. Кирово-Чепецк).

Четверо руководителей предприятий привлечены к дисциплинарной ответственности. А материалы проверки направлены в Министерство охраны окружающей среды для решения вопроса о возбуждении административных производств.

ВАЖНО

Ситуация в сфере обращения отходами I-II классов опасности находится на контроле природоохранной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU